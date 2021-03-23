Эксперты оценили предложение отменить демпфер для бензина

Отмена сейчас демпфирующего механизма для производителей бензина и дизельного топлива не снизит напряжение на рынке, а наоборот, приведет к резкому росту оптовых и розничных цен на автомобильное топливо, считают эксперты.

Отменить демпфирующий механизм, снизить акцизы на топливо и увеличить для компаний нормативы поставок бензина на биржу предложили в Независимом топливном союзе (НТС) в письме, отправленном на имя премьер-министра Михаила Мишустина. В письме говорится, что если принять предложенные меры, розничные цены на бензин могут вырасти почти на 14%, поскольку демпфер не справится с возникшей нагрузкой из-за роста цен на нефть и увеличения привлекательности поставок на экспорт для российских производителей, в ущерб обеспечения внутреннего рынка.

"Чистая отмена демпфера, без запуска альтернативного механизма возмещений при поставках на внутренний рынок, как это предлагается НТС, будет проигрышной позицией и не исключено, что может привести к реальному росту цен в рознице", - говорит руководитель рабочей группы по ценообразованию и биржевой торговле при минэнерго Вячеслав Мищенко. По его мнению, сейчас видимой альтернативы работающему демпферному механизму нет.

Демпфер - это рыночный механизм, альтернатива ему - директивное регулирование цен на нефтепродукты, а это прямой путь к дефициту на внутреннем рынке, считает директор центра Центр экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Отмена механизма демпфера приведет к скачку цен. Сейчас разница между оптовыми ценами в России и ценами при поставке на экспорт - около 16-17%. Топливо дешевле в нашей стране в основном благодаря действию демпфирующего механизма, уточнил эксперт.

Похожее мнение высказал старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов, который считает, что отказ от демпфера в текущих условиях при высоких ценах на нефть и нефтепродукты приведет к выравниванию внутренних оптовых котировок с экспортной стоимостью топлива. В результате, произойдет резкий рост внутренних цен, что в конечном итоге приведет к масштабному кризису на топливном рынке, аналогично ситуации 2018 года.

С точки зрения, заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, корректировка демпфера в мае уже снизит напряженность на топливном рынке. При этом влияние на бензиновые цены выгоды экспортной альтернативы для российских производителей, по его мнению, очень сильно преувеличено. Цены растут не из-за того, что все большие объемы бензина и дизеля отправляются на экспорт, который в России находится уже несколько лет приблизительно на одном уровне - и сейчас нет никаких признаков роста поставок за рубеж, а по причине увеличения налоговой нагрузки на всю нефтяную отрасль. Демпфирующий механизм позволяет в некоторой степени возместить потери нефтяных компаний от ежегодного роста акцизов, а также увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) из-за налогового маневра, считает он.