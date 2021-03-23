Фальков: Делать аккредитацию вузов бессрочной не стоит

Глава Минобрнауки Валерий Фальков прокомментировал инициативу Рособрнадзора по введению бессрочной аккредитации для вузов.

По мнению министра, можно ввести разные сроки аккредитации для разных групп вузов, но делать ее бессрочной в любом случае не стоит.

Напомним, свидетельство о госаккредитации необходимо вузу, если он хочет выдавать диплом государственного образца. А сегодня только такой, по сути, и имеет значение. Госаккредитация подтверждает, что образовательные программы вуза соответствуют требованиям государства. Сегодня госаккредитация выдается на 6 лет.

- Тем вузам, которые доказали свою состоятельность и дорожат своим именем, надо дать возможность в несколько ином формате проходить эту процедуру​​​. Может быть, не раз в шесть лет, а совершенно в другие сроки - сказал Фальков на заседании комитета Госдумы по образования и науке во вторник. - Я сторонник того, чтобы государство все-таки держало руку на пульсе, и предоставлять здесь вузам безграничную свободу было бы неправильно.