ФАС пригрозила "Яндексу" штрафом до полумиллиона рублей

Федеральная антимонопольная служба пригрозила оштрафовать "Яндекс" на сумму от 100 до 500 тысяч рублей. Причиной стала реклама организации, не имеющей лицензии на оказание финансовых услуг.

Комиссия ФАС установила, что на запрос "пассивный доход" поисковик выдавал баннерную рекламу компании, которая обещала безопасные инвестиции с помощью вкладов.

Согласно действующему законодательству, финансовые услуги по привлечению денежных средств во вклады являются банковской операцией. При этом у компании, чью рекламу распространял "Яндекс", не было лицензии Банка России на подобную деятельность.

"Яндекс, как распространитель рекламы организации, не имеющей лицензии на оказание финансовых услуг, нарушил пункт 7 статьи 7 Закона о рекламе, за что и получил от ведомства предписание о прекращении нарушения", - говорится в сообщении ФАС.

Сейчас ведомство готовит материалы для возбуждения дела об административном правонарушении.

В январе похожее дело ФАС рассматривала в отношении конкурента "Яндекса" - компании Google. Тогда Google LLC получила штраф в размере 100 тысяч рублей за размещение рекламы инвестиционных услуг от компании, не имевшей лицензии на их оказание.