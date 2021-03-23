FAW поделилась подробностями о новом кроссовере Bestune T77 для России

Летом 2021 года на российский рынок выйдет новый кроссовер FAW Bestune T77. В настоящее время компания заканчивает сертификацию модели.

Длина FAW Bestune T77 составляет 4525 мм, размер колёсной базы - 2700 мм, ширина и высота соответственно - 1845 и 1615 мм. Другими словами, новинка соразмерна Geely Atlas и ненамного крупнее Kia Sportage.

Bestune T77 для отечественного рынка получит 169-сильную "турбочетвёрку", на выбор предложат 6-ступенчатую МКП или 7-скоростной "робот" с двумя сцеплениями. Привод - только передний.

На данный момент линейка FAW представлена "паркетниками" X40 (цена на авто 2020 года выпуска без учёта акций - от 1 107 000 рублей) и X80 (от 1 308 000 рублей).