XV Московский международный фестиваль "Виртуозы гитары" соберет лучших гитаристов России, Испании и Италии, Никита Борисоглебский пойдет по стопам Фрица Крейслера, а спектакль "Малер. По краю Вечности" проведет зрителей через катарсис к просветлению.

Кто играет: Артем Дервоед, Ровшан Мамедкулиев, Хосе Мария Гальярдо Дель Рей, Мигель Анхель Кортес, Чезаре Кьякьяретта, Дмитрий Бородаев, Дмитрий Мурин, Джампаоло Бандини, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия". Специальные гости Никита Борисоглебский и Екатерина Корнишина.

Что играет: Х. Родриго - Концерт "Аранхуэс", Андалузский концерт, К. Тирао - "Кончертанго в Буэнос-Айресе", А. Пьяццолла - "Четыре времени года в Буэнос-Айресе", Ф. Морено-Торроба - "Замки Испании" и др.

Почему идти: XV Московский международный фестиваль "Виртуозы гитары" соберет лучших гитаристов России, Испании и Италии. В этом году фестиваль отдаст должное сразу двум великим композиторам. 120-летний юбилей Хоакина Родриго будет отмечен его "Андалузским" концертом для четырех гитар с оркестром и, разумеется, знаменитым "Аранхуэсом", а в честь 100-летия Астора Пьяццоллы прозвучат популярные "Четыре времени года в Буэнос-Айресе". Кроме того, прозвучат "Кончертанто в Буэнос-Айресе" Качо Тирао, соратника "великого Астора". Второй день фестиваля будет посвящен испанской гитарной музыки, а в заключительном гала-концерте встретятся все солисты фестиваля, а также специальные гости.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 24, 25, 27 марта; 700 - 1 500 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Госоркестр России (дирижер Александр Лазарев), солист Никита Борисоглебский.

Что играет: Э. Элгар - Концерт для скрипки с оркестром, Р. Штраус - "Альпийская симфония".

Почему идти: Эдуард Элгар насытил свой Концерт для скрипки с оркестром разнообразными виртуозными приемами, которые требует от солиста огромного напряжения. Первым исполнителем этого сочинения был легендарный Фриц Крейслер, тем интереснее увидеть, как справится со сложной задачей наш Никита Борисоглебский. "Альпийская симфония" - последнее программное сочинение Рихарда Штрауса - тоже не из банальных. Маэстро Лазареву, который встанет в это вечер за пульт Госоркестра, предстоит передать все звукоизобразительные эффекты гигантской партитуры Штрауса - с чувством, с толком, с расстановкой.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 24 марта; 800 - 2 500 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Александра Дурсенева, Марианна Рыжкина, Владимир Кошевой, Владимир Слободян, Татьяна Осколкова.

Что играет: Мультижанровый проект "Малер. По краю Вечности".

Почему идти: В основу мультижанрового проекта Михаила Елисеева легли вокальные циклы Густава Малера на стихи Фридриха Рюккерта "Песнь о Земле" и "Песни об умерших детях", а также стихи японских поэтов на музыку "сумрачного венца". За органичное соединение музыки, хореографии и художественного слова в этой необычной постановке отвечают меццо-сопрано Александра Дурсенева, балерина Марианна Рыжкина и актер Владимир Кошевой. "Провести зрителей через катарсис к просветлению - в этом цель спектакля, и для этого мы обратились к произведениям Малера", - говорит режиссер. Для думающей публики же "Малер. По краю Вечности" - еще один повод ощутить окружающий мир в его противоречивом единстве.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье" (Малый зал); 25 марта; 500 - 2 000 руб.