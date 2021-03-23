Газзаев прокомментировал назначение Олича на пост главного тренера ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал назначение на пост главного тренера армейского клуба хорвата Ивицы Олича.

ЦСКА в понедельник объявил о том, что новым наставником команды назначен 41-летний бывший нападающий клуба Ивица Олич. В армейском клубе не сообщили о сроках контракта со специалистом.

Свое мнение о решении руководства ЦСКА высказал экс-главный тренер команды, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев.

"К сожалению, последние результаты ЦСКА и полное отсутствие трофеев не оставило руководству выбора, в связи с чем и произошла отставка предыдущего главного тренера. Хочу пожелать успеха во главе ЦСКА Ивице Оличу. По совместной работе запомнил его, как очень хорошего человека и настоящего профессионала, который выступал за армейский клуб в золотой период и внес свой вклад в завоевание многих трофеев, в том числе и Кубка УЕФА", - цитирует Газзаева ТАСС.

Экс-наставник армейцев добавил, что данный шаг - большой вызов и ответственность для Олича, у которого пока не так много тренерского опыта. Также Валерий Газзаев пожелал удачи новому наставнику клуба.