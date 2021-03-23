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23.03.2021 13:29
Рубрика: Спорт

Ивица Олич назначен главным тренером ЦСКА

Текст: Максим Домчев
Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич стал новым главным тренером столичного клуба.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Во вторник ЦСКА объявил о назначении 41-летнего хорватского специалиста на этот пост. Он сменил белоруса Виктора Ганчаренко, при котором ЦСКА дважды становился серебряным призером чемпионата страны и один раз завоевал Суперкубок России.

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"ПФК ЦСКА и Ивица Олич достигли договоренности о назначении хорватского специалиста на пост главного тренера. К работе Ивица приступит уже сегодня, 23 марта - его представят команде, и он проведет свою первую тренировку", - говорится в сообщении на сайте ЦСКА.

Олич ранее играл за ЦСКА на позиции нападающего. С 2003 по 2006 гг. хорват сыграл за армейцев 116 матчей, в которых забил 44 гола. В составе клуба он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок УЕФА, дважды завоевывал Кубок и Суперкубок России.

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