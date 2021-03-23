Гигантский "клинок" возрастом 20 тысяч лет обнаружен в Китае

Новости

В ВТБ не ожидают сложностей с настройкой банкоматов под новые банкноты 19:46
"Ак Барс" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина 19:40
В Москве водитель Mercedes сбил пешеходов и сбежал 19:27
Поддержка возобновляемой энергетики до 2035 года составит 350 млрд рублей 19:22
Глава МВД утвердил новый регламент экзамена на водительские прав 19:08
ЛДПР готовит законопроект о наказании за интервью с убийцами и насильниками 19:06
СМИ: База США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу 18:52
Запущен новый интерактивный проект "Атлас памяти Росгвардии" 18:44
Принц Гарри устроился в компанию карьерного тренинга 18:38
Дуров: Telegram привлек 1 млрд долларов инвестиций 18:31
В Москве раскрыто заказное убийство за 3,5 миллиона рублей 18:30
Доработку ГИС ЖКХ будут еженедельно обсуждать у вице-премьера 18:21
ФАС пригрозила "Яндексу" штрафом до полумиллиона рублей 18:19
Пьяный пассажир столичного метро избил сотрудницу службы безопасности 18:11
У работника кондитерской фабрики в Москве отобрали 6 млн рублей 18:11
В Солнечногорске пресечена попытка сбыта 2 кг синтетических наркотиков 18:08
Предприниматель Шпигель арестован по делу о взятках пензенскому губернатору 17:41
Болгария вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19 17:38
В Хибинах после снежного обвала эвакуируют еще одну детскую группу 17:37
Вышел трейлер драмы с Кейтелем и МакДауэллом "Кровь на короне" 17:37
У экс-главы Клинского района и окружения изъяли имущество еще почти на 1 млрд 17:34
ВЦИОМ: Большинство россиян согласно с возможной блокировкой Twitter 17:21
В Крыму спрогнозировали турпоток до восьми млн человек в 2021 году 17:21
Олич обратился к игрокам ЦСКА после своего назначения 17:19
Россия в шесть раз увеличит скорость перевозки грузов за счет цифровизации 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 19:09
Рубрика: Культура

Гигантский "клинок" возрастом 20 тысяч лет обнаружен в Китае

Текст: Денис Передельский

В Китае археологи при проведении раскопок в провинции Цзилинь, на северо-востоке страны, обнаружили редкий каменный конусообразный артефакт, возраст которого составляет около 20 тысяч лет.

Фото: Rogelio Valencia, Proyecto Arqueologico Calakmul
Найденная в Мексике 2500-летняя фреска подтвердила легенду о майя

Как сообщает агентство "Синьхуа", артефакт был найден на строительной площадке в городе Хелонг, расположенном у восточного подножия гор Чанбайшань. В настоящий момент он передан в городской музей и пока является частью его временной коллекции.

Археологи говорят, что это крайне редкий артефакт. Он представляет собой конический "клинок", длина которого составляет 53 сантиметра. Впечатляет и его вес - 16,3 килограмма. Сообщается, что в максимально широкой части диаметр конуса составляет 16 сантиметров.

Как поясняет Сюй Тин, эксперт провинциального института культурных реликвий и археологии, артефакт состоит из обсидиана, широко известного как вулканическое стекло.

Это был довольно популярный материал у наших предков, поскольку он относительно легко обрабатывается и при этом обладает достаточно высокой прочностью. Древние люди изготавливали из него различные инструменты, украшения и оружие. Их привлекала физическая способность обсидиана раскалываться на узкие фрагменты с острыми режущими и колющими краями.

Фото: iStock
Геологи: Везувий уничтожил Помпеи за 15 минут

Кстати, в данном случае археологи насчитали на этом огромном конусообразном "клинке" 14 следов, образовавшихся в результате скола. Изучение артефакта имеет важное значение для понимания методов изготовления каменных орудий в районе гор Чанбайшань в период палеолита, резюмирует археолог Чжан Фую.

Напомним, ранее археологи обнародовали результаты раскопок, проведенных в жертвенных ямах древнего города Саньсиндуй, на юго-западе Китая. Им удалось обнаружить более 500 реликвий, возраст которых превышает 3000 лет, в том числе фрагменты золотых масок, золотую фольгу, бронзовые изделия и большое количество изделий из слоновой кости.

Культура Арт Музеи и памятники В мире Восточная Азия Китай Общество Наука

Главное сегодня

Глава МВД утвердил новый регламент экзамена на водительские прав
Трое летчиков погибли при срабатывании на земле катапульты в Ту-22М3
В регионах скорректируют меры по восстановлению занятости
Мантуров: Заключать соглашения по ценам на другие продукты не планируется
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"