Гигантский "клинок" возрастом 20 тысяч лет обнаружен в Китае

В Китае археологи при проведении раскопок в провинции Цзилинь, на северо-востоке страны, обнаружили редкий каменный конусообразный артефакт, возраст которого составляет около 20 тысяч лет.

Как сообщает агентство "Синьхуа", артефакт был найден на строительной площадке в городе Хелонг, расположенном у восточного подножия гор Чанбайшань. В настоящий момент он передан в городской музей и пока является частью его временной коллекции.

Археологи говорят, что это крайне редкий артефакт. Он представляет собой конический "клинок", длина которого составляет 53 сантиметра. Впечатляет и его вес - 16,3 килограмма. Сообщается, что в максимально широкой части диаметр конуса составляет 16 сантиметров.

Как поясняет Сюй Тин, эксперт провинциального института культурных реликвий и археологии, артефакт состоит из обсидиана, широко известного как вулканическое стекло.

Это был довольно популярный материал у наших предков, поскольку он относительно легко обрабатывается и при этом обладает достаточно высокой прочностью. Древние люди изготавливали из него различные инструменты, украшения и оружие. Их привлекала физическая способность обсидиана раскалываться на узкие фрагменты с острыми режущими и колющими краями.

Кстати, в данном случае археологи насчитали на этом огромном конусообразном "клинке" 14 следов, образовавшихся в результате скола. Изучение артефакта имеет важное значение для понимания методов изготовления каменных орудий в районе гор Чанбайшань в период палеолита, резюмирует археолог Чжан Фую.

Напомним, ранее археологи обнародовали результаты раскопок, проведенных в жертвенных ямах древнего города Саньсиндуй, на юго-западе Китая. Им удалось обнаружить более 500 реликвий, возраст которых превышает 3000 лет, в том числе фрагменты золотых масок, золотую фольгу, бронзовые изделия и большое количество изделий из слоновой кости.