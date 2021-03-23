Главы МИД России и КНР обсудили подготовку визитов на высшем и высоком уровнях

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что обсудил с министром иностранных дел, членом Госсовета КНР Ван И подготовку визитов на высшем и высоком уровнях.

"Москва и Пекин будут и далее укреплять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - приводит заявление Лаврова РИА Новости.

Добавим, что в ходе переговоров был также подписан ежегодный план межмидовских консультаций. Он предусматривает проведение в течение 2021 года многочисленных контактов на уровне заместителей министров иностранных дел, руководителей соответствующих департаментов для предметного обсуждения широкого спектра вопросов глобальной и региональной повестки дня. По словам Лаврова, ситуация в мире очень быстро меняется, поэтому регулярные встречи абсолютно оправданы.

Напомним, рабочий визит в Китай глава МИД России Сергей Лавров начал 22 марта. Со своим коллегой Ван И он встретился в живописном городе Гуйлинь. Красоту этих мест Лавров успел оценить во время короткой прогулки на корабле по реке Лицзян. "Стало доброй традицией, что наши китайские друзья приглашают нас к себе не только в столицу, не только в Шанхай, но и в самые разные провинции", - отметил Лавров. По его словам, российской стороне необходимо взять эту практику на вооружение.