Голикова рассказала, когда россияне смогут ходить без масок

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала условие, при котором россияне смогут отказаться от использования медицинских масок.

"Без масок мы, я очень надеюсь, будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет", - заявила она в интервью RT.

Вице-премьер добавила, что самое главное сейчас - провести вакцинацию.

В понедельник Голикова заявила на совещании у президента Владимира Путина, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может быть достигнут к июлю-августу. При этом, по ее словам, сроки могут быть ускорены в случае активизации вакцинации в регионах.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России с 18 января. Сейчас желающих прививают преимущественно вакциной "Спутник V", которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ.

Кроме того, в России зарегистрированы еще две вакцины - "ЭпиВакКорона" (разработчик - новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).