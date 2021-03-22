Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ может быть достигнут в июле-августе

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может быть достигнут к июлю-августу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента по проблеме вакцинации и производства профилактических препаратов против COVID-19.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
"Если удастся ускорить вакцинацию в регионах, можем успеть достигнуть цели по созданию коллективного или популяционного иммунитета еще раньше", - подчеркнула вице-премьер.
Также Татьяна Голикова подчеркнула, что особенно важно сделать прививку против коронавируса в преддверии отпускного сезона. "Скоро отпуска, люди будут собираться на отдых, покупать путевки. При этом очень важно подумать о безопасности. Нужно провакцинироваться и сделать свой отпуск безопасным для себя и своих близких", - заключила Голикова.