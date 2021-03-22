Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ может быть достигнут в июле-августе

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может быть достигнут к июлю-августу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента по проблеме вакцинации и производства профилактических препаратов против COVID-19.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости