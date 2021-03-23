Госдума ввела гаражную амнистию

Амнистия для владельцев гаражей в России будет действовать до 1 сентября 2026 года. Такой закон приняла Госдума.

Авторами инициативы выступили глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Как отметил Крашенинников, за время рассмотрения документа, он сильно изменился. По его словам, будет установлена четкая и дешевая процедура оформления гаражей.

"Смысл в том, что при этой гаражной амнистии оформляется весь гаражный объект - как гараж, так и земля. Соответственно, у нас подход - это единый объект, - объяснил он журналистам. - По нашим оценкам больше миллиона таких объектов существует в нашей стране, но это предварительная оценка, считаем, что их будет больше гораздо".

Благодаря новому закону, будет упрощен порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, где они расположены. Для того чтобы стать полноправным хозяином гаража, гражданину нужно будет подать заявление о предоставлении участка под ним в местную администрацию и приложить любой документ, подтверждающий право на постройку. Далее местная администрация сама подаст заявление на регистрацию и земли, и гаража. При этом госпошлину платить не придется.

В ходе рассмотрения документ усовершенствовали. Так, в Земельном кодексе закрепили гарантии для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Им дадут преимущество на использование земли для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства.

Также ко второму чтению депутаты уточнили срок действия гаражной амнистии. Она заработает с 1 сентября 2021 года, чтобы на местах успели разработать нормативные акты. Завершиться гаражная амнистия может 1 сентября 2026 года.

Кроме того, поправки распространяют упрощенный порядок регистрации на землю под металлическими некапитальными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года. Эта норма не коснется так называемых "ракушек", пояснил Павел Крашенинников.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя изменения, напомнил, что сегодня большое количество гаражей не оформлено. Фактически люди пользуются ими на птичьих правах. Таким образом, граждане не имеют возможности продать или передать по наследству такие объекты.

"Закон, который вступит в силу с 1 сентября, поможет им в упрощенном порядке стать полноценными собственниками", - резюмировал спикер.