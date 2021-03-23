Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля

Кандидаты в водители с 1 апреля будут сдавать вместо трех экзаменов два. У ГИБДД появится возможность аннулировать результаты экзамена. Опубликован новый регламент МВД по приему экзаменов на права.

Отменяется экзамен по проверке первоначальных навыков управления, который в просторечье называли "площадкой". Впрочем, его элементы войдут в практический экзамен по вождению. В частности, такие упражнения, как разворот в ограниченном пространстве, въезд в бокс, параллельная парковка, а также начало движения на подъеме. В регламенте говорится, что эти упражнения можно выполнять на тупиковых участках дорог, участках с малой интенсивностью движения, преимущественно за пределами жилой застройки. Впрочем, это сомнительно. Потому что для выполнения этих упражнений необходима разметка, соответствующая регламенту, и конусы. Так что на практике, скорее всего, экзамен будет начинаться с площадки, а потом перетекать в город. Но это будут решать подразделения ГИБДД в регионах.

Для любого автомобиля, что легкового, что грузовика или автобуса, на его проведение отводится 30 минут. Для легкового автомобиля с прицепом - 40 минут. Для грузовика или автобуса с прицепом - 50 минут.

Для мотоциклистов экзамен практически не изменился. Они по-прежнему будут сдавать теорию и площадку. На площадке только изменилась конфигурация упражнения "Габаритная восьмерка".

Экзаменационный маршрут кандидату в водители будет неизвестен. Он будет знать только район и улицы, на которых ему предстоит ездить. Экзаменатор сам будет выбирать, куда ехать.

При этом в экзаменационные машины допустили представителей автошколы, а также других кандидатов в водители.

За ошибки будут начисляться баллы. 5 баллов - "не сдал". Впрочем, в некоторых случаях оценка "не сдал" будет поставлена сразу. Например, если кандидат в водители не пристегнулся или использовал телефон за рулем.

Весь экзамен будет проводиться под видеозапись, которая потом будет храниться год. Результат экзамена могут аннулировать, но до того, как выдадут права. Причиной для этого может послужить жалоба кандидата в водители. При этом кандидату будет назначено время пересдачи. Также аннулируют экзамен, если будет установлено, что поданные документы - поддельные.

В приеме документов на сдачу экзамена откажут, если будет установлено, что автошкола на момент обучения не имела лицензии.

Водительское удостоверение даже после сдачи экзамена не выдадут, если водитель лишен прав. Или был лишен прав, но не выполнил условий их возврата, например, не сдал на время лишения водительское удостоверение или не прошел проверку на знание правил дорожного движения.