Как подешевле путешествовать весной по России

Этой весной в поездку по России по доступным ценам можно отправиться как самостоятельно, так и купив готовый тур. Ростуризм запустил третий этап программы кешбэка, по которой купить тур или забронировать гостиницу можно со скидкой 20%. Также можно подобрать подешевевшие направления для поездки на поезде или самолете.

Программа кешбэка в этот раз будет охватывать и майские праздники, и даже начало лета. Продавать туры по стране с возвратом части их стоимости начали с 18 марта. Купить туристические услуги можно как на сайте Ростуризма мирпутешествий.рф, так и на сайтах партнеров программы. Продлится распродажа до 15 июня, а поехать в путешествие можно будет до 30 июня.

По программе кешбэка можно приобрести готовый тур, забронировать гостиницу или даже купить круиз. Туристские суда отправятся в плавание с конца апреля. Основные условия программы остаются прежними. При покупке туров, бронировании отелей туристы получат обратно 20% стоимости покупки, максимальная сумма кешбэка - не более 20 тысяч рублей. Период проживания в отеле должен быть не менее двух ночей. Оплатить покупку нужно картой "Мир", которая зарегистрирована в программе лояльности.

Денежная компенсация части стоимости тура придет автоматически на эту же карту в течение пяти дней.

Это уже третий этап программы. Первые два прошли в прошлом году. Сейчас в распродаже участвуют все регионы. На третьем этапе в программе участвует на 40 процентов больше партнеров, чем раньше, это около 3,5 тысячи отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг. Так что выбрать есть из чего. Туры пользуются популярностью. Как рассказали в Ростуризме, только за первую половину дня работы программы было продано туров на сумму более ста миллионов рублей, а число бронирований достигло четырех тысяч.

Самыми популярными направлениями в первые часы продаж стали Крым, Республики Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области.

Самостоятельные путешественники могут поехать на поезде, выбрав те направления, билеты на которые подешевели по сравнению с 2019 годом. Например, по данным агрегатора Tutu.ru, подешевели на 7-10% поездки по железной дороге из Москвы в Брянск, Саратов, Смоленск, Анапу.

Также снизилась стоимость поездки на 4-6% по маршрутам Москва - Нижний Новгород и Москва - Казань.

Сказываются особенности рынка, говорят специалисты. Как пояснили "РГ" в компании "Гранд Сервис Экспресс", занимающейся железнодорожными перевозками в Крым, цены регулируются динамическим ценообразованием. "Основной принцип: чем выше спрос и ближе дата отправления, тем выше цена на билеты", - отметил представитель компании.

Билеты в купейный вагон, купленные по акции, могут оказаться даже дешевле, чем в плацкарте

В пресс-службе РЖД рассказали, что система динамического ценообразования применятся только к вагонам купе, СВ, люкс и к скоростным поездам с местами для сидения. При этом постоянно действуют акции, так что билет в купейный вагон может быть даже дешевле, чем в плацкартный. "Используя возможности системы, пассажиры могут значительно сэкономить на стоимости проезда", - отметили в РЖД. Регулируемые тарифы в плацкартных и общих вагонамх могут меняться только по сезонам.

Есть и подорожавшие направления. Примерно на 15% больше россияне стали платить за поездки из столицы в Белгород, Рязань, Владимир.

Снижается по некоторым направлениям стоимость авиабилетов. Например, перелеты из Санкт-Петербурга в Сочи и из Екатеринбурга в Москву этой весной обходятся пассажирам на 40-50% дешевле, чем два года назад.