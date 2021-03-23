Kia рассказала о моторах и опциях стильного лифтбека K8

Марка Kia продолжает раскрывать подробности о лифтбеке K8, который придёт на смену K7/Cadenza. На этот раз рассказали о силовых агрегатах новинки и её опциях.

Базовым для Kia K8 станет бензиновый 1.6 T-GDI, который прошёл комплекс модернизации. Но какая трансмиссия достанется ему в пару и каковы его технические характеристики пока не раскрывается.

Двигатель объёмом 2.5 литра имеет систему комбинированного впрыска топлива и развивает 198 л.с. Топовый мотор семейства Smartstream объёмом 3.5 литра представлен в двух вариантах: при работе на бензине его отдача составляет 300 л.с., на жидком пропане (LPI) - 240 л.с. В пару обоим назначена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Система полного привода будет устанавливаться только на 300-сильных версиях Kia K8.

Стало известно, что передняя подвеска - McPherson, сзади - многорычажка. Такая комбинация, по словам компании, обеспечивает идеальный баланс между комфортом и управляемостью на высоких скоростях.

Фото: Пресс-служба Kia.

Для Kia K8 предусмотрено Ergo Motion - водительское кресло с функцией индивидуального контроля давления в воздушных подушках, интегрированных в сиденье, для обеспечения анатомического положения тела. Также это кресло получило функцию смарт-поддержки, которая доступна на скорости более 130 км/ч или при активации спорт-режима: сиденье максимально плотно прижимается к телу, буквально превращаясь в гоночный "ковш". Также Ergo Motion позволяет увеличивать длину подушки под бёдрами, позволяя человеку любого роста чувствовать себя комфортно.

Также Kia K8 можно будет купить с креслом переднего пассажира с электроприводом регулировок в восьми направлениях, аудиосистемой Meridian (в Kia уверяют, что такую в классе не предлагает никто) с 14 динамиками, мультимедиа и цифровой приборной панелью диагональю 12 дюймов, проекционным дисплеем аналогичного размера, усовершенствованным комплексом систем помощи водителю ADAS, умеющим поддерживать нужную скорость до впереди идущего транспортного средства, страховать от столкновений при различных сценариях, системой дистанционной парковки.

Продажи нового Kia K8 начнутся в следующем месяце, первым рынком, на который выйдет новинка, станет Южная Корея.