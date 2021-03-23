Минобрнауки готовит новую модель работы с иностранными студентами

В Минобрнауки планируют поменять принципы работы со студентами из зарубежных стран. Об этом на заседании думского комитета по образованию и науке заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Мы переосмыслили модель работы с иностранцами. Сейчас она не гибкая, ориентирована не на студента, а на некий "стандарт", - отметил Фальков. - В сложившейся ситуации пандемии многие студенты-иностранцы оказались вдали от вузов и, зачастую, без доступа в интернет и не могли находиться на занятиях онлайн.

При этом в России сегодня учатся студенты из почти 200 стран. Ранее стало известно, что студентам из 25 эпидемиологически благополучных стран разрешен въезд в РФ для продолжения обучения в вузах.