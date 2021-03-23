Олич обратился к игрокам ЦСКА после своего назначения

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич официально представлен команде. Он присутствовал на тренировке и обратился к игрокам.

"Я ваш новый тренер, Ивица Олич. Пришел в большой клуб, очень рад. Нам нужно много работать, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше как игроки. Давайте сегодня сразу и поработаем, как надо", - сказал Олич на видео, опубликованном в Twitter ЦСКА.

Во вторник ЦСКА объявил о том, что 41-летний экс-нападающий стал новым главным тренером клуба. Он сменил на этом посту белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.

Олич - двукратный чемпион России в составе армейского клуба. В последнее время он работал в тренерском штабе сборной Хорватии.