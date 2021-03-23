Почему гибель "Армении" должна стать моральным приговором фашизму

"Армения" изначально была товарно-пассажирским теплоходом. Спущена на воду в Ленинграде на Балтийском заводе в 1928 году. Фото: Предосталено РГО

В апреле команда Центра подводных исследований РГО опустила на дно глубоководный робот "РТ" и однозначно идентифицировала находку.

"Армению" пилоты люфтваффе уничтожили 7 ноября 1941 года. Фашисты за время войны утопили немало судов, но этот случай особый: сосредоточие тайн. Мемуары больших военачальников противоречат оперативным донесениям, рапорты опровергают друг друга. В таких условиях раздолье циникам. Между тем эта трагедия должна стать таким же моральным приговором фашизму, как Хатынь, Бабий Яр и др.

Что мы на сегодня о ней знаем?

Не будем делить вопросы на удобные и неудобные. Попробуем ответить на любые - в объеме сегодняшних знаний.

Корректно ли сравнивать с "Титаником"?

"Армения" по водоизмещению в 10 раз меньше "Титаника". Но "Титаник" погубила беспечность в сочетании со стихией. "Армению" топили осознанно. На "Титаник" люди попадали по билетам: 2208 человек, из которых около 1,5 тыс. погибли в холодных водах Атлантики. Теоретически и на "Армению" пускали по спецбилетам. У трапа их наличие проверял вахтенный офицер. Кроме того, порт - режимный объект, туда кого попало не пускают. Но утром 7 ноября в Ялте, где судно принимало очередную партию пассажиров, уже шли бои. Погрузку никто не документировал. Итог: капитан вывел судно в море, имея на борту неизвестное число людей.

И еще. "Титаник" никогда не был рекордсменом по числу жертв, а лишь символом самой резонансной морской катастрофы. Но были и более жуткие. Например, в 1944 году в Эгейском море налетел на скалы норвежский пароход "Ориа". Немцы перевозили с Родоса на континент пленных итальянцев. Пароход затонул, спасти удалось 21 итальянца, шесть немцев и одного грека. Остальные - 4074 человека - погибли.

В декабре 1987 года после столкновения с танкером "Вектор" у берегов Филиппин затонул паром "Донья Пас": 4386 жертв.

Есть еще противоречивая информация о катастрофе парохода Hsuan Huai, перевозившего китайских солдат в 1948 году. Возник пожар, погибли до 6000 человек.

А теперь сравним: гибель "Армении" унесла от 4500 до 10 000 жизней.

Кто убил?

Год назад, когда нашли "Армению", автор этих строк предложил сузить круг возможных убийц до пилотов двух эскадр люфтваффе: KG 27 (летали на бомбардировщиках "Хейнкель" Не-111) и KG 51 (на "Юнкерсах" Ju-88). Сегодня на портале "Проект "Теплоход "Армения". Вспомнить всех" доклад об атаке на "Армению" сопровождается боевым донесением летчиков только одной эскадры: 1./KG27. Полагаю, это можно считать основной версией.

И что же кроется за этой аббревиатурой? На немецком эскадрилья - это штаффель (staffel). Три штаффеля - группа (gruppe), у нас бы назвали авиаполком. Ну а три-четыре группы образуют эскадру. KG - Kampfgeschwader, то есть бомбардировщики. Таким образом, 1./KG27 - это 1-я группа 27-й бомбардировочной эскадры "Бельке".

Сформирована в мае 1939 года, участвовала в нападении на Польшу, бомбила Францию, Бельгию и Великобританию. На Восточном фронте - с первых дней войны, наносила удары с баз в Румынии. Осенью 1941-го штаб 1-й группы разместили на аэродроме в захваченном Мариуполе, ею командовал Хубертус Леесман.

Вероятно, его подчиненные на "Хейнкелях" и атаковали "Армению". Бомбы проломили палубу и надстройки, теплоход за четыре минуты ушел под воду, исключив шансы на спасение пассажиров.

Концы в воду, а затем в огонь?

Понимали ли стервятники Леесмана, что творят? Предлагаю прочитать доклад пилотов 1./KG27 за 7 ноября. Утверждают, что "при атаке трех транспортов в кв. 4579 результатов не наблюдали из-за неожиданно закрывшей цель низкой облачности".

Берем метеоданные за тот день: сильный северо-восточный ветер, волнение - до шести баллов, нижний край облачности - 500 метров, плотность облаков - два-три балла. Но раз в таких условиях сумели зайти на теплоход с кормы и точно сбросить бомбы, то не надо врать, что атаковали неидентифицированные цели. Рапорт о трех атакованных "транспортах" - это нечто. В указанном районе находились "Армения" и два сторожевых катера конвоя. Сторожевик проекта МО-4, "мошка", - это 27-метровый катер водоизмещением 60 тонн. "Армения" - 112 метров по палубе и 5,8 тыс. тонн водоизмещением. Как их можно было назвать тремя транспортами? В люфтваффе набирали подслеповатых пилотов?

И еще. Почитайте воспоминания немецких летчиков, например, печально знаменитого Ганса-Ульриха Руделя. За месяц до трагедии "Армении" он в гавани Кронштадта сбросил бомбы на наш линкор "Марат". Пишет: "Тут же в эфире начинается галдеж - поздравления сыпятся с других самолетов". Это - о нравах в люфтваффе.

А теперь сравним с Крымом: там в воздухе от двух до шести "Хейнкелей". Один топит судно и... никто ничего не видит? А, ну да: сразу же небо заволокло облаками.

Есть и иное объяснение тому, почему в немецких архивах так скупо описана эта трагедия. Большую часть архивов немцы из Берлина перевезли в Дрезден, который затем сожгла авиация США и Англии.

Кара небесная

События поздней осени 1941 года: уже пал Киев, Ленинград в блокаде, фашисты под Москвой. Войска Эриха фон Манштейна прорвали наши рубежи в районе Перекопа. Итог: паника, боль и ужас, бесконечные трагедии. И мы отступаем и отступаем...

А если я сейчас напишу, что даже в те страшные дни мы обращали фашистов в бегство - историки встрепенутся. Это где?

3 ноября части люфтваффе приземлились на аэродроме оккупированного Симферополя. Но не тут-то было, наши Ил-2 под прикрытием "чаек" И-153 сожгли на земле эскадрилью фашистов. Немцы официально потерь не признали, но аэродром опустел: перелетели в тыл, на север. Люфтваффе драпало... Хотя вермахт наступал.

Через пять суток после гибели "Армении" младший лейтенант Яков Иванов на МиГ-3 сбил вражеский бомбардировщик, второй порубил винтом. На искалеченном МиГе герой вернулся домой. Протараненный самолет был "Хейнкелем"... из 1-й группы 27-й эскадры. Да, той самой. Его экипаж в составе пилота оберфельдфебеля Вильгельма Гофмана, штурмана, радиста, механика и стрелка объявили пропавшим без вести. Через несколько суток Иванов повторил воздушный таран, завалив еще один экипаж 27-й эскадры. Герой при этом погиб, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Надо ли говорить, что ничего подобного - два тарана подряд! - в немецкой авиации не было. О том, что русские часто идут на самопожертвование, в люфтваффе знали. Какое моральное воздействие это на них оказывало - можно догадываться.

А что хотели? Это же не с девчонками-медсестричками на теплоходе воевать.

Что в планах?

За последний год для стирания "белых пятен" в судьбе "Армении" сделано больше, чем за предыдущие 80. Намечена новая экспедиция к месту гибели теплохода силами Центра подводных исследований РГО совместно с минобороны. Запланирована видеосъемка в формате 4К. При помощи роботов продолжат выяснять детали трагедии. Подводная съемка высокой четкости, как и воспоминания родственников погибших, станет основой для цикла фильмов.

В ноябре на 80-летие трагедии на Константиновской батарее в Севастополе соберутся историки и исследователи "Армении". Обменяются знаниями. На берегу проведут воинский ритуал и панихиду по погибшим. А если позволит погода - то и в море: там, где погиб теплоход.