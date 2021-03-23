Погоня полицейских за курьером на скутере насмешила Сеть

Снятый в Киеве ролик внезапно вышел в лидеры по просмотрам на ведущих авторесурсах по всему миру. Тысячи пользователей поставили лайки под видео, сотни отметили удачный подбор саундтрека, а уж сколько споров разгорелось по поводу действий главных участников...

На пересечении Днепровской набережной и ул.Здолбуновской курьер одной из городских служб по доставке еды слишком рано тронулся с места на своем скутере, не дождавшись, пока загорится зеленый свет.

Стоявший на этом же перекрестке полицейский патруль попытался задержать нарушителя, но тот проявил такую ловкость и смекалку, так изобретательно перестраивался из ряда в ряд и менял маршрут, что заслужил восхищение интернет-пользователей не только на Украине. Ни задержать его, ни даже опознать правоохранителям не удалось.

Видео стало настолько популярным в стране, что в защиту своих подчиненных выступил замглавы МВД республики Антон Геращенко, который указал на незаконность действий скутериста (нарушение ПДД, езда на скутере без госномеров, создание аварийно опасной ситуации) и призвал владельцев службы по доставке провести беседу со своими курьерами.

В Сети, кстати, на отповедь замминистра резонно ответили, что полицейские в ходе погони сами вели себя на дороге настолько рискованно, что стоит задуматься о целесообразности такой "безопасности движения". Выскакивали на встречную полосу, чуть женщину с коляской не задавили, спешно разворачиваясь на пешеходном переходе...

Итоги этой погони оказалось достаточно неожиданными. Сбежавший от преследования безымянный скутерист стал национальным героем для большинства украинской молодежи, эдаким борцом с системой. Служба доставки, в которой он работает, совершенно бесплатно получила великолепный пиар: многие высоко оценили желание сотрудника как можно быстрее доставить клиенту заказ. А поколение "пепси" - особенно в США, как ни странно - ринулось искать в Сети музыку Яна Френкеля из "Неуловимых мстителей" и скачивать этот великолепный фильм.