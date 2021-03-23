Полиция ищет владельца суперкара Ferrari F50, угнанного 20 лет назад

В декабре 2019 года на границе США и Канады был задержан редкий суперкар Ferrari F50. В конце 90-х это была топовая модель Ferrari, выпущенная ограниченным тиражом 349 экземпляров. На сегодняшний день Ferrari F50 стоит порядка 2 млн долларов.

Машину пытались ввезти в США на автовозе. Коллекционер Мохаммед Альсалусси из Майами приобрел редкий экземпляр, чтобы пополнить свое собрание Ikonick Collection. За Ferrari он отдал таинственному продавцу 1,435 млн долларов.

И вот сюрприз, причем неприятный - американским таможенникам не понравились заклепки, которыми крепится VIN-номер на передней панели. Они были покрыты "черным смолистым веществом, не соответствующим заводским стандартам".

Таможенники связались с полицией и отправили машину под арест, после чего обратились за разъяснениями касательно ее истории в компанию Ferrari. Через месяц из Италии пришел ответ, что машина в угоне. Невероятно, но столь редкий и дорогой суперкар, который, казалось бы, должен быть у знатоков на виду, был похищен в 2003 году и с тех пор успел сменить несколько владельцев в разных странах на разных континентах.

На момент кражи владельцем суперкара значился итальянец Паоло Провенци. Он уже предоставил следствию документы, согласно которым купил F50 в феврале 2003 года за 309т500 долларов. И, надо же такому случиться, всего через месяц машину угнали прямо из гаража роскошного отеля в Италии. Для синьора Провенци эта потеря оказалась невосполнимой - свое сокровище он почему-то не застраховал.

Теперь Паоло Провенци надеется наконец-то получить свою Ferrari назад, но и Мохаммед Альсалусси сдаваться не собирается. Его адвокат заявляет, что относительно обстоятельств угона в 2003 году и последующей судьбы суперкара есть множество вопросов, и сейчас он ведет собственное расследование. В общем, дело темное. Еще одна интересная деталь: Провенци утверждает, что некоторое время назад с ним связывался некий японец, который просил его отозвать требование о возврате угнанной машины.