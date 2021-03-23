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Рубрика: В мире

Полиция в штате Колорадо сообщила о задержании стрелка

Фото: AP Photo / Joe Mahoney Фото: AP Photo / Joe Mahoney
Фото: AP Photo / Joe Mahoney

Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в американском городе Боулдер, что в штате Колорадо. Об этом сообщил глава городского полицейского управления Керри Ямагучи.

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"Человек, представляющий интерес для следствия, задержан. Он получил ранение, ему оказывается медицинская помощь", - приводит его слова ТАСС.

В полиции также подтвердили данные о гибели нескольких человек во время стрельбы. При этом точное число Ямагучи называть не стал. Ранее сообщалось, что инцидент унес жизни шести человек. Напомним, ЧП произошло в супермаркете города Боулдер.

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