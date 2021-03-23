Во время стрельбы в Колорадо погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в супермаркете в американском городе Боулдер, что в штате Колорадо. Об этом пишет The Atlanta Journal-Constitution's.

По данным газеты, в числе погибших и сотрудник полиции. Ранее издание сообщало о задержании нападавшего, но официального подтверждения от правоохранителей пока не поступало, пишет ТАСС.

Напомним, неизвестный открыл стрельбу рядом с супермаркетом King Soopers, а после переместился в магазин. Американские СМИ показали видео с места ЧП. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американский президент Джо Байден уже проинформирован о случившемся. На месте работает полиция.