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23.03.2021 04:01
Рубрика: В мире

Во время стрельбы в Колорадо погибли шесть человек

Фото: AP Photo / David Zalubowski Фото: AP Photo / David Zalubowski
Фото: AP Photo / David Zalubowski

По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в супермаркете в американском городе Боулдер, что в штате Колорадо. Об этом пишет The Atlanta Journal-Constitution's.

Неизвестный устроил стрельбу в трех спа-салонах Джорджии

По данным газеты, в числе погибших и сотрудник полиции. Ранее издание сообщало о задержании нападавшего, но официального подтверждения от правоохранителей пока не поступало, пишет ТАСС.

Напомним, неизвестный открыл стрельбу рядом с супермаркетом King Soopers, а после переместился в магазин. Американские СМИ показали видео с места ЧП. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американский президент Джо Байден уже проинформирован о случившемся. На месте работает полиция.

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