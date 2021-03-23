Пользователи сообщили о сбое в работе Google

С проблемами в работе поисковой системы Google столкнулись пользователи ряда стран. Неполадки и отключения на популярных интернет-ресурсах отслеживает Downdetector.

"Перебои в работе наблюдаются в России, США, Британии и Франции, - со ссылкой на портал пишет РИА Новости. - В нашей стране сбои в работе системы были зафиксированы примерно к полуночи, 74% жалоб от пользователей связаны с работой сайта, еще 25% - со входом в учетную запись".

Похожие трудности при работе с поисковиком и у пользователей в США. 52% из них не могут попасть на свою страницу, еще 47% жалуются на сложности с поиском информации.

Ранее сообщалось, что Google планирует ввести налог для видеоблогеров со всего мира, которые создают ролики на платформе YouTube. Теперь им придется платить за доходы, получаемые от просмотров их контента на территории США. Информация об этом была представлена на сайте технической поддержки компании.