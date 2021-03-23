Посол РФ в Болгарии: Хватит делать шоу из "шпионских скандалов"

"Начиная с октября 2019 года, с периодичностью примерно один раз в квартал, болгарские власти безосновательно "с помпой" высылают российских дипломатов под надуманными предлогами, - подчеркнула Митрофанова. - Напрашивается вывод о том, что поступательное развитие нашего (российско-болгарского - ред.) сотрудничества кому-то стало как кость поперек горла".

Посол отметила, что российская сторона вынуждена критически подходить к скандальным обвинениям в свой адрес, основанных на доказательствах в духе "хайли лайкли". "В эпоху ведущейся против моей страны информационной войны общественность в силу занятости и высокого темпа жизни, к сожалению, редко задает вопросы о достоверности фактов и обстоятельств", - заявила Митрофанова.

Дипломат обратила внимание на то, что, несмотря на наблюдающееся нагнетание в мире антироссийской истерии, "накопленный веками позитивный заряд в отношениях между народами наших (РФ и Болгарии - ред.) стран "перемелет" и этот непростой период". Она также выразила сожаление в связи с попытками запада "вытолкнуть" балканскую республику в "авангард" деструктивной политики в отношении Москвы.

"Россия в сердцах болгар занимает особое место. Смею вас заверить, что такое же теплое отношение к вашей стране и у моих соотечественников", - резюмировала посол.