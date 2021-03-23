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23.03.2021 10:27
Рубрика: Общество

Поставки вакцины "КовиВак" в гражданский оборот начнутся 28 марта

Текст: Василий Кошкин
Первые поставки вакцины от коронавируса "КовиВак" начнутся 28 марта. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью RT.
Фото: Олеся Курпяева/РГ
Производство вакцины "КовиВак" в апреле-мае доведут до полумиллиона доз

Ранее гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что сейчас на складе находится порядка 100 тысяч доз вакцины "КовиВак". Производитель планирует в ближайшее время довести производство до полумиллиона доз в месяц.

"КовиВак" производства Центра имени Чумакова стала третьей российской вакциной от коронавируса. Она была зарегистрирована в феврале.

Новая вакцина создана по классической технологии и содержит "убитый" вирус, который не может нанести вреда организму. По данным институте имени Чумакова, при введении препарата вырабатывается такой же иммунитет, как после перенесенного заболевания.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса

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