Поставки вакцины "КовиВак" в гражданский оборот начнутся 28 марта

Ранее гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что сейчас на складе находится порядка 100 тысяч доз вакцины "КовиВак". Производитель планирует в ближайшее время довести производство до полумиллиона доз в месяц.

"КовиВак" производства Центра имени Чумакова стала третьей российской вакциной от коронавируса. Она была зарегистрирована в феврале.

Новая вакцина создана по классической технологии и содержит "убитый" вирус, который не может нанести вреда организму. По данным институте имени Чумакова, при введении препарата вырабатывается такой же иммунитет, как после перенесенного заболевания.