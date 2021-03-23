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23.03.2021 20:19
Рубрика: Происшествия

Экс-главком ВКС: К гибели летчиков Ту-22М3 мог привести человеческий фактор

Текст: Юрий Гаврилов
Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев считает, что рано делать какие-то выводы о причинах гибели трех летчиков стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на военном аэродроме Шайковка в Калужской области до заключения экспертной комиссии .
Фото: Jno/Wikimedia.org
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"Чаще всего (говорю не о конкретном случае, а в целом), когда происходит инцидент с таким самолетом, как ТУ-22М3, виной происшествия являются либо погодные условия, либо человеческой фактор", - заявил сенатор. - ТУ-22М3 - очень хороший, качественный самолет, флагман нашей дальней авиации. Эти бомбардировщики берегут, как зеницу ока, следят за их техническим состоянием. На них регулярно проводятся регламентные работы, а в случае необходимости - ремонт. Поэтому шанс, что такой самолет в ходе эксплуатации окажется неисправным, близок к нулю. Конечно, нельзя исключать и отказ техники при ее эксплуатации".

Бондарев напомнил, в данном случае трагедия произошла в результате нештатного срабатывания системы катапультирования. Она просто "выбросила" летчиков. В результате из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три летчика при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. "В чем причина - сейчас будут разбираться специалисты, - отметил сенатор. - А пока все, что мы можем сделать, - это оказать помощь и поддержку семьям погибших. Их постигло огромное горе. Приношу свои соболезнования всем родным и близким погибших пилотов".

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