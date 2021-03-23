Гражданские не погибли при ЧП с бомбардировщиком под Калугой

В результате аварии бомбардировщика Ту-22М на аэродроме Шайковка в Калужской области жертв среди гражданского населения нет. Об этом ТАСС рассказали в ЕДДС Кировского района.

В правительстве региона сообщили, что у них пока нет подробной информации о происшествии. "Пока информация о ЧП проверяется. Сведений нет", - рассказал министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин.

Напомним, в результате нештатного срабатывания системы катапультирования дальнего бомбардировщика Ту-22М трое членов экипажа получили травмы, несовместимые с жизнью. Четвертый летчик выжил и доставлен в санчасть. Самолет находился на земле и готовился к вылету. В качестве причины ЧП Минобороны РФ назвало недостаточную высоту для раскрытия парашютов.