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23.03.2021 14:33
Рубрика: Происшествия

Гражданские не погибли при ЧП с бомбардировщиком под Калугой

Текст: Антон Валагин (Калуга)

В результате аварии бомбардировщика Ту-22М на аэродроме Шайковка в Калужской области жертв среди гражданского населения нет. Об этом ТАСС рассказали в ЕДДС Кировского района.

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В правительстве региона сообщили, что у них пока нет подробной информации о происшествии. "Пока информация о ЧП проверяется. Сведений нет", - рассказал министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин.

Напомним, в результате нештатного срабатывания системы катапультирования дальнего бомбардировщика Ту-22М трое членов экипажа получили травмы, несовместимые с жизнью. Четвертый летчик выжил и доставлен в санчасть. Самолет находился на земле и готовился к вылету. В качестве причины ЧП Минобороны РФ назвало недостаточную высоту для раскрытия парашютов.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область

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