Новый открытый баскетбольный стадион появится в Удомле

Летом этого года в физкультурно-оздоровительном и спортивном комплексе Калининской АЭС будет построена современная площадка для занятий баскетболом. Новый объект будет возведен в рамках реализации проекта "Планета баскетбола - оранжевый атом" при поддержке Центра современных спортивных технологий АО "Концерн Росэнергоатом".

Баскетбольный стадион будет обустроен современным игровым покрытием, трибунами для зрителей, раздевалками и табло. Спортсмены смогут заниматься на свежем воздухе, а качество спортивного оборудования и игрового покрытия позволит проводить соревнования самого высокого уровня. Строительство стадиона станет первым этапом модернизации открытых спортивных площадок.

Шесть лет назад при поддержке "Росэнергоатома" создан проект "Планета баскетбола - оранжевый атом", который реализуется в атомных городах. Его целью стало развитие массового спорта среди населения.

В Удомле этот проект стартовал в 2017 году. Сегодня он объединяет более 500 школьников, в основном это учащиеся 5-8 классов школ городского округа. За время реализации проекта удомельские команды были обеспечены новым инвентарем для занятий, для тренеров и учителей физкультуры проведены учебно-практические конференции. В настоящее время проходит дистанционное обучение и повышение квалификации специалистов. По мнению начальника комплекса Анны Дегтяревой, привлекая подрастающее поколение к занятиям баскетболом, мы растим сильных, здоровых детей, которые умеют работать в команде, а для старшего поколения - это возможность укрепить свое здоровье, получить удовольствие от движения и общения.

ФОСК КлнАЭС - это многофункциональный спортивный объект. Он неоднократно становился центром региональных, федеральных и международных соревнований, отраслевых спартакиад. В арсенале посетителей 7 современных спортивных залов, 2 бассейна, открытые спортивные площадки. Спорткомплекс востребован среди жителей и гостей города. В месяц там занимается порядка 20 400 человек, он является одним из самых посещаемых мест в городе.