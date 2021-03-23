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23.03.2021 17:41
Рубрика: Происшествия

Предприниматель Шпигель арестован по делу о взятках пензенскому губернатору

Текст: Иван Петров

Во вторник Басманный районный суд удовлетворил последнее (шестое) ходатайство следствия о заключении под стражу фигуранта резонансного уголовного дела о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву со стороны руководителей фармацевтических компаний. В СИЗО на срок до 20 мая отправлен глава группы компаний "Биотэк", а в прошлом член Совета Федерации Борис Шпигель.

Фото: Пресс-служба СК
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Вчера, когда в следственный изолятор были отправлены остальные фигуранты, в том числе пензенский губернатор Белозерцев и супруга Бориса Шпигеля Евгения, ему удалось избежать ареста. Суд дал время медикам изучить состояние здоровья бывшего тестя Николая Баскова (певец был женат на Светлане Шпигель).

Защита просила суд отправить Бориса Шпигеля под домашний арест или избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, ссылаясь на наличие неких тяжелых заболеваний. Но медики, видимо, решили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. После этого суд отправил его на 2 месяца в СИЗО. Адвокаты уже высказались, что обязательно обжалуют это решение в Мосгорсуде.

По версии следствия, в 2020-м году губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от предпринимателя Бориса Шпигеля, его жены, а также директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова более 31 млн рублей в качестве взяток. Деньги передавались через посредников - Геннадия Маркова и Федора Федотова (замдиректора представительства Пензенской области при правительстве РФ). Взятки коммерсанты от фармацевтики платили за предоставление их компаниям конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов по закупке лекарств для нужд Пензенской области.

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Ранее сообщалось, что при обыске у губернатора Белозерцева было обнаружено более 500 млн рублей наличными.

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