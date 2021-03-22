Предприниматель Борис Шпигель по делу о взятке губернатору пока избежал СИЗО

По делу о 31-миллионной взятке губернатору в СИЗО отправлены все фигуранты, кроме предпринимателя Бориса Шпигеля. Басманный районный суд Москвы в течение сегодняшнего рассмотрел ходатайства в отношении шестерых фигурантов резонансного уголовного дела - об особо крупной взятке губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Первым в СИЗО на 2 месяца был отправлен основной фигурант - губернатор Белозерцев. Он пробудет под стражей как минимум до 20 мая. Вслед за ним решение было принято по одному из посредников в передаче взятки - замдиректора представительства Пензенской области при правительстве РФ Федору Федотову. Судебное решение аналогичное - заключение под стражу на срок до 20 мая. Чуть позже абсолютно такое же постановление суд вынес в отношении второго посредника - Геннадия Маркова.

Ближе к вечеру аналогичные ходатайства следствия были удовлетворены и в отношении взяткодателей (по версии следствия) - директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова и Евгении Шпигель.

Единственным из шести фигурантов, кто до сих пор не отправлен в следственный изолятор, оказался глава группы фармацевтических компаний "БИОТЭК" Борис Шпигель. С ним вышла заминка. "Судом продлен срок задержания Бориса Шпигеля до 18 часов 10 минут 23 марта 2021 года. Принятие решения по ходатайству следователя о заключении под стражу отложено на 15:00 во вторник 23 марта. Это связано в том числе с получением сведений о состоянии здоровья Шпигеля и возможности его участия в судебном заседании", - пояснили в пресс-службе Басманного райсуда столицы.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, в 2020-м году губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги, а также Антона Колоскова более 31 млн рублей в качестве взяток. Деньги передавались через посредников - Маркова и Федотова. Взятки коммерсанты от фармацевтики платили за предоставление их компаниям конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов по закупке лекарств для нужд Пензенской области.

При обыске у губернатора Белозерцева было обнаружено более 500 млн рублей наличными.