Новости

Страховая компания предсказала быстрый экономический рост Китая 14:19
Кудрин сообщил Путину о нарушениях в "Роскосмосе" 14:16
Гинер прокомментировал назначение Олича 14:10
Лукашенко заверил, что новых решений по пенсионному возрасту не планируется 14:01
"Почта России" вошла в десятку лучших операторов экспресс-доставки 13:56
Песков ответил на вопрос о планах Путина по списку "Единой России" 13:46
Фальков: Делать аккредитацию вузов бессрочной не стоит 13:45
Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами 13:33
Лукашенко назвал личные интересы своего президентства 13:27
Тамбовчанин получил 24 года за убийство школьницы 13:25
Володин призвал сообщать о попытках вымогательства денег за мандаты в ГД 13:20
Песков сообщит об отставке Белозерцева - если Путин примет решение 13:18
Мезенцев заявил о необходимости защиты исторической правды 13:09
В Москве снова вырос интерес к вторичному жилью 13:01
Киану Ривз сыграет главную роль в экранизации своего комикса BRZRKR 12:50
ФСБ предложила создать единую базу IMEI-номеров для борьбы с мошенничеством 12:49
Названы самые низкие цены на аренду жилья в Москве 12:46
В Роспотребнадзоре опровергли невозможность повторной вакцинации "Спутником V" 12:46
В Екатеринбурге объяснили появление на сайте мэрии рекламы наркотиков 12:40
ЕС отказался передать Вене дополнительную партию вакцины от коронавируса 12:34
У жителя Югры нашли 20 тысяч доз наркотиков 12:33
Главой Перми выбран Алексей Демкин 12:33
Патрушев: На Урале уменьшилось число преступлений, совершаемых подростками 12:25
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей 12:19
В Петербурге проверят турклуб, отправивший детей в поход в Хибины 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 13:25
Рубрика: Происшествия

Тамбовчанин получил 24 года за убийство школьницы

Текст: Антон Валагин (Тамбов)

Тамбовский суд признал 36-летнего мужчину виновным в сексуальном насилии и убийстве малолетней, сообщили в региональном управлении СК.

Преступления были совершены 7 марта 2020 года. В селе Бокино мужчина на собственном автомобиле остановился рядом с 13-летней девочкой. Не тратя время на уговоры, водитель несколько раз ударил школьницу по голове и засунул в машину. Вывез за город, надругался и задушил проводом от зарядного устройства. Затем закопал тело в лесополосе.

В Приамурье двух женщин осудили на 27 лет за убийство

Убийцы нашли через два дня. Он долго отпирался, рассказывал разные истории. Сперва говорил, что случайно сбил девочку и, убоявшись ответственности, спустил тело в реку. Водолазы два дня обследовали дно, ничего не нашли. Затем подозреваемый показал, где лежит школьница, и озвучил новую версию: якобы он лишь привез девочку в безлюдное место, а затем вывез и закопал труп. А убили школьницу двое незнакомых ему мужчин. Но комплекс экспертиз показал, что причастен к убийству и преступлению сексуального характера именно задержанный. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год и выплатой компенсации по миллиону рублей каждому из родителей погибшей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов

Главное сегодня

Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей
Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве и дружбе на пять лет
Голикова рассказала, когда россияне смогут ходить без масок
Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов
Верховный суд разъяснил, как снизить алименты