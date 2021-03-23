Тамбовчанин получил 24 года за убийство школьницы

Тамбовский суд признал 36-летнего мужчину виновным в сексуальном насилии и убийстве малолетней, сообщили в региональном управлении СК.

Преступления были совершены 7 марта 2020 года. В селе Бокино мужчина на собственном автомобиле остановился рядом с 13-летней девочкой. Не тратя время на уговоры, водитель несколько раз ударил школьницу по голове и засунул в машину. Вывез за город, надругался и задушил проводом от зарядного устройства. Затем закопал тело в лесополосе.

Убийцы нашли через два дня. Он долго отпирался, рассказывал разные истории. Сперва говорил, что случайно сбил девочку и, убоявшись ответственности, спустил тело в реку. Водолазы два дня обследовали дно, ничего не нашли. Затем подозреваемый показал, где лежит школьница, и озвучил новую версию: якобы он лишь привез девочку в безлюдное место, а затем вывез и закопал труп. А убили школьницу двое незнакомых ему мужчин. Но комплекс экспертиз показал, что причастен к убийству и преступлению сексуального характера именно задержанный. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год и выплатой компенсации по миллиону рублей каждому из родителей погибшей.