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11.03.2020 19:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тамбовом нашли тело пропавшей школьницы

Текст: Антон Валагин (Тамбов)

Тело 13-летней школьницы из села Бокино под Тамбовом найдено водолазами в реке Цна. Об этом сообщило местное отделение поискового отряда "Лиза Алерт".

"Найдена. Погибла. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба отдела ГИБДД УМВД России по Симферополю
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Напомним, девочка пропала вечером 7 марта: пошла на дискотеку в дом культуры и домой не вернулась. В течение двух дней ее искали порядка 600 человек: волонтеры "Лизы Алерт", жители села, полицейские и спасатели. СКР возбудил уголовное дело об убийстве ребенка - стандартная в таких случаях процедура.

9 марта поиски были приостановлены в связи с открывшимися в ходе расследования обстоятельствами. В соседнем Котовске задержали 35-летнего мужчину - по версии следствия, вечером в пятницу он на автомобиле сбил шедшую домой школьницу. Решив, что девочка погибла, а также желая скрыть следы преступления, мужчина вывез тело к реке и сбросил в воду.

Во вторник поиски школьницы продолжились - уже в Цне. Водолазам мешали сильное течение и нулевая видимость - работать приходилось на ощупь. На поиски ушло два дня.

10 марта суд заключил подозреваемого в убийстве девочки под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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