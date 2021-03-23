В Брянске задержаны члены межрегиональной экстремистской группировки

В Брянске задержаны три человека, подозреваемые в организации экстремистской деятельности. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Трое жителей Брянска подозреваются в организации деятельности признанного в РФ экстремистским и подлежащим ликвидации общественного объединения "Союз Славянских Сил Руси". Предварительно следствием установлен, что это люди являлись членами этой организации с 16 августа 2019 года.

В Брянске они арендовали помещение, в котором проводили собрания, вовлекая в объединение новых участников. В ведомстве отмечают, что там можно было купить вкладыши о гражданстве СССР. На собраниях обсуждался захват власти на территории РФ, нелегитимность силовых структур.

Экстремистская ячейка была выявлена сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Брянской области совместно с оперативными сотрудниками регионального УФСБ. В настоящее время двое подозреваемых задержаны, у третьего взято обязательство о явке. Дома у них проведены обыски. Возбуждено и расследуется уголовное дело.