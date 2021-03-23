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23.03.2021 15:59
Рубрика: Происшествия

В Брянске задержаны члены межрегиональной экстремистской группировки

Текст: Елена Шулепова (Брянск)

В Брянске задержаны три человека, подозреваемые в организации экстремистской деятельности. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Трое жителей Брянска подозреваются в организации деятельности признанного в РФ экстремистским и подлежащим ликвидации общественного объединения "Союз Славянских Сил Руси". Предварительно следствием установлен, что это люди являлись членами этой организации с 16 августа 2019 года.

В Брянске они арендовали помещение, в котором проводили собрания, вовлекая в объединение новых участников. В ведомстве отмечают, что там можно было купить вкладыши о гражданстве СССР. На собраниях обсуждался захват власти на территории РФ, нелегитимность силовых структур.

Экстремистская ячейка была выявлена сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Брянской области совместно с оперативными сотрудниками регионального УФСБ. В настоящее время двое подозреваемых задержаны, у третьего взято обязательство о явке. Дома у них проведены обыски. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск

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