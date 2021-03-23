В Удмуртии после убийства 11-летней девочки завели дело о халатности

В Удмуртии после убийства 11-летней девочки в Сарапуле возбудили еще одно уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Дело завели по факту бездействия должностных лиц органов системы профилактики.

Напомним, трагедия произошла в Сарапуле накануне вечером. Мать обнаружила девочку убитой в квартире, когда вернулась домой. Личность подозреваемого уже установили - это 27-летний ранее судимый знакомый матери погибшей. Мужчину задержали, по факту происшествия возбудили уголовное дело.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления. Родителям ребенка оказывается психологическая помощь.