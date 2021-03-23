Брата экс-главы Дагестана осудили за взятки и мошенничество

12 лет строгого режима получил брат экс-главы Дагестана, бывший депутат Народного собрания региона Раджаб Абдулатипов. Бабушкинский районный суд Москвы признал его виновным в получении взятки в крупном размере с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии СК, Абдулатипов потребовал от другого чиновника взятку в размере 40 млн рублей за содействие в назначении на должность руководителя главного эксперта бюро медико-социальной экспертизы. Помимо тюремного наказания, суд назначил ему штраф в восемь миллионов рублей, а также запретил пять лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Напомним, Абдулатипов был задержан еще в 2018 году. Именно тогда в Дагестане началась самая масштабная за всю историю региона антикоррупционная проверка. За это время на скамью подсудимых попали уже десятки высокопоставленных чиновников и муниципальных служащих.