Брата экс-главы Дагестана осудили за взятки и мошенничество

Новости

Лукашенко назвал личные интересы своего президентства 13:27
Тамбовчанин получил 24 года за убийство школьницы 13:25
Володин призвал сообщать о попытках вымогательства денег за мандаты в ГД 13:20
Песков сообщит об отставке Белозерцева - если Путин примет решение 13:18
Мезенцев заявил о необходимости защиты исторической правды 13:09
В Москве снова вырос интерес к вторичному жилью 13:01
Киану Ривз сыграет главную роль в экранизации своего комикса BRZRKR 12:50
ФСБ предложила создать единую базу IMEI-номеров для борьбы с мошенничеством 12:49
Названы самые низкие цены на аренду жилья в Москве 12:46
В Роспотребнадзоре опровергли невозможность повторной вакцинации "Спутником V" 12:46
В Екатеринбурге объяснили появление на сайте мэрии рекламы наркотиков 12:40
ЕС отказался передать Вене дополнительную партию вакцины от коронавируса 12:34
У жителя Югры нашли 20 тысяч доз наркотиков 12:33
Главой Перми выбран Алексей Демкин 12:33
Патрушев: На Урале уменьшилось число преступлений, совершаемых подростками 12:25
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей 12:19
В Петербурге проверят турклуб, отправивший детей в поход в Хибины 12:19
Патрушев: На Урале с 2017 года выявлено 26 спящих ячеек террористов 12:18
Бородюк назначен новым главным тренером "Торпедо" 12:18
Роскомнадзор раскритиковал работу Twitter по удалению запрещенной информации 12:11
Оперштаб: Еще 1379 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 12:08
В Москве открылся экомарафон, посвященный "Часу земли" 12:07
На Кубани в больнице скончался годовалый ребенок 12:02
Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" 11:54
Патрушев: На Урале в 2020 году задержали 25 участников бандподполья 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 11:35
Рубрика: Происшествия

Брата экс-главы Дагестана осудили за взятки и мошенничество

Текст: Александр Гавриленко
Абдулатипов был задержан в сентябре 2018 года. Фото: Пресс-служба СК Абдулатипов был задержан в сентябре 2018 года. Фото: Пресс-служба СК
Абдулатипов был задержан в сентябре 2018 года. Фото: Пресс-служба СК

12 лет строгого режима получил брат экс-главы Дагестана, бывший депутат Народного собрания региона Раджаб Абдулатипов. Бабушкинский районный суд Москвы признал его виновным в получении взятки в крупном размере с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: Юлия Таберио/РИА Новости
В Дагестане выяснили причину массовой гибели краснокнижных пеликанов

По версии СК, Абдулатипов потребовал от другого чиновника взятку в размере 40 млн рублей за содействие в назначении на должность руководителя главного эксперта бюро медико-социальной экспертизы. Помимо тюремного наказания, суд назначил ему штраф в восемь миллионов рублей, а также запретил пять лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Напомним, Абдулатипов был задержан еще в 2018 году. Именно тогда в Дагестане началась самая масштабная за всю историю региона антикоррупционная проверка. За это время на скамью подсудимых попали уже десятки высокопоставленных чиновников и муниципальных служащих.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве и дружбе на пять лет
Роскомнадзор раскритиковал работу Twitter по удалению запрещенной информации
Голикова рассказала, когда россияне смогут ходить без масок
Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов
Верховный суд разъяснил, как снизить алименты