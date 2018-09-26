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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стали известны подробности задержания брата экс-главы Дагестана

Текст: Александр Гавриленко
Фото: Пресс-служба СКР Абдулатипов в Махачкале отвечает на вопросы следователей. Фото: Пресс-служба СКР
Абдулатипов в Махачкале отвечает на вопросы следователей. Фото: Пресс-служба СКР

Депутат Народного Собрания Дагестана и родной брат бывшего главы региона Раджаб Абдулатипов задержан за участие в преступном сообществе. По версии следователей, члены банды незаконно, за взятки, устанавливали гражданам инвалидность.

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Ранее по этому же уголовному делу были задержаны глава дагестанского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и несколько его непосредственных подчиненных.

Как сообщала "РГ", с начала 2018 года в Дагестане идет федеральная антикоррупционная проверка. В отношении нескольких десятков чиновников уже возбуждены уголовные дела по факту подлогов, коррупции и превышения должностных полномочий. Проверки коснулись правительства региона, муниципальных образований, министерств и ведомств, а также Фонда обязательного медицинского страхования и целого ряда других организаций.

Если вина Абдулатипова подтвердится, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала
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