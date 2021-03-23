В Дагестане 13 детей попали в больницу с отравлением

13 детей в возрасте от двух половиной до 11 лет попали накануне в Центральную больницу Гергебильского района Дагестана с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Ведомство уже начало проверку.

К сожалению, массовые отравления не редкость для этого северокавказского региона. Например, в начале марта 49 человек (из них 27 детей) попали в кожно-венерологический диспансер Дагестана с симптомами острой кишечной инфекции. А за несколько дней до этого 29 человек отравились в Каспийске. Причем большинство из них - тоже дети дошкольного возраста.

Как говорят эксперты, основная причина этой хронической проблемы Дагестана - неудовлетворительное качество водопроводной воды. Инфекции часто попадают в систему через огромное число незаконных врезок. Власти региона борются с этой проблемой, но решить ее, по всей видимости, пока не удается. Кроме того, часто причиной отравления детей становится некачественное продовольствие и откровенный фальсификат, поступающий в детские сады и школы республики.