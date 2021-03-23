В Дагестане сход огромной снежной лавины попал на видео

В Дагестане сошедшая с гор у села Цахур снежная лавина оставила без транспортного сообщения девять населенных пунктов Рутульского района. Очевидцам стихийного бедствия удалось записать опасное природное явление на видео.

Как сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства РД, инцидент произошел на 37-м километре автомобильной дороги "Рутул - Лучек - Джиных". Длина засыпанного снежными массами и камнями проездного пути составила около 300 метров. Под снегом также оказались три легковых автомобиля местных жителей, но жертв среди людей удалось избежать.

"В данный момент приступить к очистке дороги от снега нет возможности, так как движение лавинных масс не прекращено. Без транспортного сообщения осталось Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах и Кусур, а также две пограничные заставы", - говорится в сообщении.

К расчистке дороги привлечены три единицы техники. Отметим, что это уже четвертая снежная лавина, которая за неделю сходит возле села Цахур.

Кроме того, утром 23 марта на автомобильной дороге "Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал" около местечка Зиярат произошел сход снежной лавины объемом 15 тысяч кубов. Из-за чего транспортное сообщение с Цунтинским районом и Бежтинским участком осуществляется через Цумадинский район по автомобильной дороге "Агвали-Шаури-Кидеро".