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23.03.2021 16:46
Рубрика: Происшествия

В Дагестане сход огромной снежной лавины попал на видео

Текст: Николай Грищенко
Фото: Минтранс РД Фото: Минтранс РД
Фото: Минтранс РД

В Дагестане сошедшая с гор у села Цахур снежная лавина оставила без транспортного сообщения девять населенных пунктов Рутульского района. Очевидцам стихийного бедствия удалось записать опасное природное явление на видео.

Фото: Денис Абрамов/ТАСС
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Как сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства РД, инцидент произошел на 37-м километре автомобильной дороги "Рутул - Лучек - Джиных". Длина засыпанного снежными массами и камнями проездного пути составила около 300 метров. Под снегом также оказались три легковых автомобиля местных жителей, но жертв среди людей удалось избежать.

"В данный момент приступить к очистке дороги от снега нет возможности, так как движение лавинных масс не прекращено. Без транспортного сообщения осталось Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах и Кусур, а также две пограничные заставы", - говорится в сообщении.

К расчистке дороги привлечены три единицы техники. Отметим, что это уже четвертая снежная лавина, которая за неделю сходит возле села Цахур.

Кроме того, утром 23 марта на автомобильной дороге "Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал" около местечка Зиярат произошел сход снежной лавины объемом 15 тысяч кубов. Из-за чего транспортное сообщение с Цунтинским районом и Бежтинским участком осуществляется через Цумадинский район по автомобильной дороге "Агвали-Шаури-Кидеро".

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