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23.03.2021 10:26
Рубрика: Происшествия

Обвиняемый в захвате заложницы в Северодвинске признал вину

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Архангельской области следствие предъявило 54-летнему жителю деревни Лая обвинение в захвате заложника в офисе микрокредитной организации в Северодвинске и незаконном обращении с оружием.

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Как сообщил СК региона, мужчина купил у неустановленного лица и переделал в обрез гладкоствольное охотничье ружье марки ИЖ-17 16-го калибра, чтобы использовать его для устрашения при захвате заложника. С этим обрезом 10 марта он пришел в офис организации, выдававшей микрозаймы, на улице Ломоносова. Обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения.

Заблокировав входную дверь, он пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу и потребовал вызвать руководство, чтобы решить вопрос по его задолженности. Девушка смогла нажать кнопку сигнализации, и к офису сразу прибыли сотрудники всех правоохранительных структур. В ходе переговоров захватчик сложил оружие, девушка не пострадала.

На допросе мужчина признал вину, но отказался от дачи показаний. По данным следствия, обвиняемый взял в этой организации кредит в размере восьми тысяч рублей, а возвращать надо было сто тысяч. По словам мужчины, коллекторы стали распространять в интернете порочащие сведения о нем и его близких. Следствие проверяет эту информацию. В случае ее подтверждения коллекторов также привлекут к ответственности.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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