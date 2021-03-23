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23.03.2021 22:50
Рубрика: Общество

Дорогой почтальон!

После публикации в "РГ" петербургскому Печкину стали писать со всей страны
Текст: Наталья Решетникова, Евгения Цинклер
Российская газета - Неделя № 62(8413)
Полтора месяца назад мы написали о петербургском почтальоне Печкине. Для Дмитрия Сидоркевича этот образ с недавних пор стал вторым я. Он и впрямь очень похож на известного мультгероя. Это даже на "Союзмультфильме" признали - его официально назвали лучшим двойником Печкина.
Дмитрия Сидоркевича официально назвали лучшим двойником Печкина. Фото: Из архива Дмитрия Сидоркевича Дмитрия Сидоркевича официально назвали лучшим двойником Печкина. Фото: Из архива Дмитрия Сидоркевича
Дмитрия Сидоркевича официально назвали лучшим двойником Печкина. Фото: Из архива Дмитрия Сидоркевича

В почтальонской ушанке и плаще Дмитрий навещает детей в больницах вместе с друзьями из благотворительного проекта. А еще записывает видеопоздравления и отвечает на письма. Главное условие - они должны быть настоящими, бумажными. После того как "Российская газета" опубликовала адрес петербургского Печкина, к нему посыпались письма со всей страны от людей всех возрастов.

Семилетняя Маша рассказывает, что ей нравится мультфильм "Простоквашино". 82-летний Ризат Исмаилович жалеет, что не может вживую поболтать с Печкиным "о связи всех видов". Бабушка Демида просит поздравить внука с днем рождения. А пятилетний Святослав ничего не просит, наоборот: желает Печкину почтовую машину.

- Все письма разные и требуют разных ответов. Об универсальной заготовке не может быть речи, - говорит Дмитрий. - Одно дело поздравление ребенку и совсем другое - ответ на письмо человека, отбывающего наказание. Да, и такие приходят, и им я тоже отвечу - почему нет. А вот Екатерина прислала открытку с видом Пятигорска и стихи Лермонтова. Как отвечать? Наверное, тоже в стихах... Я сажусь и пишу (не печатаю - именно пишу) персональное письмо каждому. Это здорово: нам всем очень не хватает настоящих бумажных писем. Не коротких сообщений в мессенджерах, а вдумчивого написания, ожидания ответа...

Один из конвертов пришел от пенсионерки Татьяны Злобиной из Новосибирска: "Интернета нет, а письма я привыкла писать с детства, с пяти лет, - из больницы, с поездок, командировок, и даже подругам в пределах города... О себе: 80 лет, инвалидность, живу одна. А тут еще сломала ногу и после сложной операции теперь в гипсе безвыходно. В уединении я не скучаю, слушаю радио, ниточка информации для меня - "Российская газета". Я все еще жду от жизни интересного поворота..."

Между новосибирской пенсионеркой и петербургским Печкиным три тысячи километров. Но "Российская газета" есть везде. Мы решили навестить Татьяну Васильевну.

Дверь открыла женщина, которую бабушкой язык не повернется назвать. Тонкая, изящная, в яркой красной кофточке.

- Прочитала в газете про почтальона Печкина и решила ему написать. Красиво оформила, наклеила картинки. Думаю, он заметил письмо, должно понравиться, - говорит Татьяна Злобина.

Еще как заметил! Звоним Печкину по WhatsApp. Вот он выходит на видеосвязь.

- Ой, точно такой, каким я его представляла! - восклицает Татьяна Васильевна. - Настоящий!

- Я вам обязательно напишу письмо, - обещает Печкин.

Разговор прерывает звонок в дверь. На пороге почтальон - реальный, из "Почты России".

- Надежда мне очень помогает. Приносит выписанную "Российскую газету", покупает для меня конверты, марки, отправляет мои письма, - говорит Татьяна Злобина.

Она по-прежнему пишет письма на бумаге. Ее письма улетают к однокласснику в Нью-Йорк, к родственникам в Бразилию, к друзьям в Швецию и в село Халкидон Приморского края.

В своем письме Печкину Татьяна Васильевна упомянула, что скучает по "Комсомольской правде". Мы рассказали об этом коллегам, и они охотно откликнулись. Директор новосибирской "Комсомолки" Галина Попова оформила для Татьяны Злобиной подписку на издание, продолжив добрую традицию сотрудничества печатных СМИ, начатую в рамках акции #газетаживи. Мы со своей стороны подарили Татьяне Васильевне подписку на журнал "Родина". Оказалось, что о нем она тоже знает, но даже не мечтала читать его когда-нибудь, сидя дома на своем диванчике.

Куда писать

Отправить письмо Печкину можно по адресу: 194354, Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 109, корпус 2, магазин, почтальону Печкину.

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