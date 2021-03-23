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23.03.2021 23:20
Рубрика: Спорт

Паралимпиец из Республики Коми готовится выиграть золото

Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Неделя № 62(8413)
В финском спортивном центре Вуокатти проходит второй этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Республику Коми представляют двое - Мария Иовлева, чемпионка Паралимпийских игр, и Иван Голубков. Он, кстати, на первом этапе Кубка мира в Словении одержал победу в пяти гонках и только один раз финишировал вторым.
Иван верит в свой успех. Фото: www.bnkomi.ru Иван верит в свой успех. Фото: www.bnkomi.ru
Иван верит в свой успех. Фото: www.bnkomi.ru

Ваня родился в начале декабря 1995 года в Инте с врожденной патологией нижних конечностей. Родители отказались от него сразу. Он сначала рос в Доме ребенка, а потом его перевели в Кочпонский психоневрологический интернат в Сыктывкаре. Там-то и присмотрел физически крепкого мальчика Александр Поршнев, который был и преподавателем, и тренером по лыжным гонкам. Пригласил на тренировку. Так Иван и начал заниматься в секции. Передвигался на специальных санях-бобах.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Иван преуспел: уже через три года стал призером чемпионата России, а в 2012-м - на тестовых трассах в Сочи обогнал многих именитых спортсменов-паралимпийцев и завоевал бронзовую медаль. Через год молодому человеку присвоили звание "Мастер спорта России".

Потом Иван Голубков стал абсолютным лидером Кубка мира среди мужчин по лыжным гонкам и биатлону в канадском городе Кэнмор, он завоевал шесть золотых медалей. Выступление всей российской команды произвело в Канаде настоящий фурор. В копилке наших - 59 медалей (21 золотая, 21 серебряная и 17 бронзовых). Для сравнения, Франция, занимающая вторую позицию, взяла четыре медали, все золотые, Германия - шесть, из них три золотых, и США - пять, всего два "золота".

После этого Иван завоевал еще множество наград. Но нет самой главной медали - Паралимпийских игр. Это его заветная мечта. Ради этого молодой человек так настойчиво тренируется. Но в Пхенчхан Ваня не поехал.

Такое решение принял Международный паралимпийский комитет.

- Я был в Финляндии на этапе Кубка мира и там узнал о том, что не выступаю на Играх, - говорит Иван до сих пор с горечью. - Очень расстроился.

Но это слишком мягко сказано. Он импульсивно даже подумал уйти из спорта. А потом решил: не дождетесь. И выиграл, собрав всю волю в кулак, очередной этап Кубка мира. Намерен взять реванш и на Паралимпиаде.

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Между тем

Еще одна прославленная чемпионка вышла из психоневрологического интерната в Сыктывкаре - Мария Иовлева. Ее также приметил тренер Александр Поршнев. Маленькая девчушка бегала во дворе интерната на руках без коляски, у нее проблемы с нижними конечностями и другие тяжелые пороки. А вот способности Маши оказались уникальными. Девочка выбивала все мишени на стрельбище. В 2006 году она попала в паралимпийскую сборную России, но на Игры в Турине Машу не взяли из-за маленького возраста. В Паралимпийских играх в Ванкувере она завоевала два "золота" и одно "серебро".

В 2010 году ее наградили орденом Почета. Мария Иовлева тренируется и соревнуется до сих пор.

В регионах Спорт Паралимпийский спорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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