В каких регионах автомобили чаще страдают от падения сосулек и снега

В Санкт-Петербурге, Приморье и Хабаровском крае автомобилисты чаще всего обращались в страховую компанию после падения снега или сосулек. К такому выводу пришли аналитики "Альфастрахование", которые составили рейтинг пострадавших машин с ноября 2020 по март 2021 года.

Причем практически треть всех случаев, связанных с падением сосулек и сходом ледяных глыб, приходится на Санкт-Петербург. Уже не первый год Северная столица в лидерах по количеству повреждений автомобилей от снега. Ситуация здесь усугубляется особенностями застройки: крыши часто покатые, а тротуары узкие - при любой непогоде риск происшествий значительно возрастает.

По мнению аналитиков, 12 процентов всех случаев падения наледи и снега приходится на Владивосток. Столица Приморья на втором месте рейтинга. Особенно сильно приморские автомобилисты пострадали во время ноябрьского ледяного дождя. Часто жертвами сосулек в этом году становились и автомобили Хабаровска - на регион пришлось 10 процентов случаев, которые урегулировала страховая компания. Также в первую пятерку регионов, где автовладельцы больше других пострадали из-за снега и сосулек, попала Тюменская область (8 процентов случаев).

Из-за падения сосулек с крыш много пострадавших и в других регионах. Так, 9 процентов случаев пришлись на Смоленскую область, 7 процентов - на Липецкую область и 5 процентов - на Москву.

На самом деле происшествий с сосульками намного больше, чем попадает в сводки. Ежегодно суды рассматривают сотни дел, когда автолюбители взыскивали ущерб за поврежденные снегом и льдом машины.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) в свое время пояснили "РГ", что в случае с сосульками ОСАГО не действует, так как полис автогражданки - это страхование ответственности водителя перед другими. Право на возмещение имеют только автовладельцы, имеющие КАСКО. Обычно такие происшествия подпадают под страховой случай. Если договора КАСКО нет, то вопрос решается в судебном порядке с коммунальными службами.

Топ-10 регионов, в которых автовладельцы чаще всех заявляли ущерб вследствие падения снега и льда в 2020-2021 гг.

Доля убытков, %