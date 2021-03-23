В каких регионах автомобили чаще страдают от падения сосулек и снега

Причем практически треть всех случаев, связанных с падением сосулек и сходом ледяных глыб, приходится на Санкт-Петербург. Уже не первый год Северная столица в лидерах по количеству повреждений автомобилей от снега. Ситуация здесь усугубляется особенностями застройки: крыши часто покатые, а тротуары узкие - при любой непогоде риск происшествий значительно возрастает.
По мнению аналитиков, 12 процентов всех случаев падения наледи и снега приходится на Владивосток. Столица Приморья на втором месте рейтинга. Особенно сильно приморские автомобилисты пострадали во время ноябрьского ледяного дождя. Часто жертвами сосулек в этом году становились и автомобили Хабаровска - на регион пришлось 10 процентов случаев, которые урегулировала страховая компания. Также в первую пятерку регионов, где автовладельцы больше других пострадали из-за снега и сосулек, попала Тюменская область (8 процентов случаев).
Из-за падения сосулек с крыш много пострадавших и в других регионах. Так, 9 процентов случаев пришлись на Смоленскую область, 7 процентов - на Липецкую область и 5 процентов - на Москву.
На самом деле происшествий с сосульками намного больше, чем попадает в сводки. Ежегодно суды рассматривают сотни дел, когда автолюбители взыскивали ущерб за поврежденные снегом и льдом машины.
Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) в свое время пояснили "РГ", что в случае с сосульками ОСАГО не действует, так как полис автогражданки - это страхование ответственности водителя перед другими. Право на возмещение имеют только автовладельцы, имеющие КАСКО. Обычно такие происшествия подпадают под страховой случай. Если договора КАСКО нет, то вопрос решается в судебном порядке с коммунальными службами.
Топ-10 регионов, в которых автовладельцы чаще всех заявляли ущерб вследствие падения снега и льда в 2020-2021 гг.
Доля убытков, %
- 1. Ленинградская область - 32%
- 2. Приморский край - 12%
- 3. Хабаровский край - 10%
- 4. Смоленская область - 9%
- 5. Тюменская область - 8%
- 6. Липецкая область - 7%
- 7. Москва - 5%
- 8. Краснодарский край - 3%
- 9. Мурманская область - 2%
- 10. Башкирия - 1%