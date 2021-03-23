Экс-чиновника мэрии Евпатории уличили в растрате 5,5 млн рублей

Ранее судимому бывшему начальнику департамента городского хозяйства администрации Евпатории инкриминирована растрата 5,5 миллиона рублей из городского бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

Следствие установило, что в декабре 2019 года тогдашний глава департамента помог знакомому директору муниципального унитарного предприятия получить выгоду. Чтобы оно как можно скорее освоило бюджетные деньги, чиновник подписал предоставленные директором МУПа акты сдачи-приемки услуг, выполненных в рамках контракта на ликвидацию несанкционированных свалок в Евпатории. Объем фактически выполненных работ в них был завышен, что позволило необоснованно заплатить предприятию за невыполненные.

Нарушение выявили во время прокурорской проверки. ГСУ СК по Крыму и Севастополю возбудило в отношении экс-начальника департамента городского хозяйства и бывшего директора МУПа уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ).

В ведомстве отметили, что экс-главу департамента уже не раз привлекали к уголовной ответственности. Так, в мае 2020 года суд признавал его виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Несмотря на обвинительный приговор и наказание в виде двух лет условно за ущерб на 26 миллионов рублей, он продолжал находиться на рабочем месте и взаимодействовать с сотрудниками мэрии.

В июне 2020-го оперативники регионального управления ФСБ задержали мужчину в его бывшем кабинете. В декабре прошлого года суд приговорил экс-главу департамента к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.