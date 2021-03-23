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23.03.2021 17:21
Рубрика: Экономика

В Крыму спрогнозировали турпоток до восьми млн человек в 2021 году

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

Крым в 2021 году будет востребован, несмотря на открытие Турции и других европейских стран для российских туристов. Об этом журналистам сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк.

Фото: iStock
Турсезон-2021 будет ориентирован на путешествия внутри страны

- Прошлый год показал, что очень много людей впервые побывали в Крыму, и мы их абсолютно не разочаровали. В этом году, я думаю, количество людей у нас тоже будет немалое, - отметил Алексей Черняк.

По его прогнозу, Крым посетит более восьми миллионов туристов, но при условии, что эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится.

Алексей Черняк также отметил, что сейчас наблюдается достаточно высокий уровень бронирования на июнь. Некоторые отельеры при этом подтверждают, что выкуплено уже до 70 процентов номеров.

Ранее глава министерства курортов и туризма РК Вадим Волченко заявил, что с начала года туристический поток на полуостров ежемесячно растет 10-15 процентов.

В прошлом году Крым посетили 6,3 миллиона туристов. Но курортный сезон из-за пандемии начался позже обычного - 1 июля.

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