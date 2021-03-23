В Сочи около семиэтажного жилого дома обвалился грунт

В Центральном районе Сочи, в районе дома 194/14 по улице Пластунской произошел обвал почвы.

Инцидент случился сегодня днем. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе мэрии.

"На место оперативно выехали специалисты Службы спасения Сочи и сотрудники администрации Центрального района, - говорится в сообщении. - Здание и грунт были тщательно обследованы. Жильцам предложили временно разместиться в маневренном фонде, пока никто не изъявил желания".

Спасатели со всем необходимым оборудованием будут всю ночь дежурить и мониторить ситуацию. В Сочи идет дождь: как только позволит погода, начнется работа по устранению последствий и наведению порядка.

Семиэтажный дом построен в 2013 году, рассчитан на 38 квартир, точное количество жильцов уточняется. Здание возводилось без разрешительной документации и является самостроем, вводилось в эксплуатацию по решению суда.

Кстати

В Туапсе из-за обильных осадков сегодня разрушилась подпорная стена, а накануне в Сочи произошел оползень на участке федеральной трассы.