В Екатеринбурге презентовали новаторский проект "Открытая филармония"

В Екатеринбурге рассказали о деталях нового амбициозного проекта, который станет новым направлением в деятельности Свердловской государственной филармонии. Его реализация должна кардинально изменить традиционное взаимодействие между филармонией и публикой региона.

Филармония в привычном общепринятом понимании - концертная организация, и ее главной задачей является подготовка качественных программ при максимальной заполняемости зала. Но в Екатеринбурге ситуация особенная: через несколько лет в городе должно появиться новое здание филармонии, архитектурный шедевр бюро Zaha Hadid Architects, который будет соответствовать высшим мировым стандартам дизайна и качества.

- Поэтому мы пересматриваем концепцию существования нашего учреждения, способы взаимодействия со зрителем, с обществом, - говорит директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. - Наша задача теперь - широкая просветительская деятельность, организованная вокруг концертной.

Разумеется, проект возник не вдруг, многие его направления уже работают, формы самые разные: образовательные лекции, которые помогают слушателям разобраться в истории музыкальной культуры, узнать больше о музыке и музыкантах, отдельных произведениях и истории их создания, научиться при общении с академической музыкой полагаться на свое мнение, опыт, на свой слух и вкус. Творческие встречи в формате public talk дают возможность встретиться с выдающимися музыкантами современности и первыми лицами филармонии в неофициальной обстановке. Экскурсии раскрывают подробности концертной жизни, скрытые от глаз обычных слушателей. На музыкальные мастерские приходят дошколята и младшие школьники, для учащихся старших классов проводятся уроки. Словом, все задумано так, что, однажды открыв дверь в филармонию, даже случайный человек не сможет ее закрыть, не раздумывая - что-то да удержит его от этого шага.

- То, что сейчас делается - это вклад в далекое будущее, - говорит заслуженный врач РФ, главный офтальмолог Свердловской области, член наблюдательного совета Свердловской филармонии Олег Шиловских. - Люди, которые с самого детства погружаются в культуру, обязательно придут на встречу с ней, а потом приведут сюда детей и внуков.

Вклад в будущее не только филармонии, но во многом и области, уверен заместитель министра культуры Сергей Радченко.

- Проект впишет уральский регион не только в российское пространство, но и в европейское, и мировое. Уже сейчас заметен интерес ведущих концертных менеджеров Европы к тому, что происходит в Екатеринбурге, в филармонии. Они побывали у нас и теперь планируют проекты, которые могут быть здесь реализованы - говоит он.

- Я от души желаю Свердловской филармонии шаг за шагом приближать эту потрясающую цель, и хочу выразить свое абсолютное восхищение тем, что происходит прямо на наших глазах, - не скрывала эмоций российская пианистка, заслуженная артистка РФ, члена Совета по культуре при Президенте РФ Екатерина Мечетина.

"Открытая филармония" стала неотъемлемой частью общей государственной и региональной культурной политики и будет решать задачи, обозначенные в рамках государственных национальных проектов "Образование" и "Культура". И все понимают, что повышение общего культурного уровня, воспитание будущего филармонического слушателя - процесс длительный. Но первый шаг уже сделан, 2021 год должен стать опытным годом для проекта, когда есть возможность опробовать новые направления деятельности, проанализировать результат и двигаться дальше.