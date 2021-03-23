Роспотребнадзор: В девяти регионах превышен порог заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в девяти российских регионах по итогам минувшей недели.

"Чаще всего болеют взрослые. В двух регионах превышены пороги заболеваемости среди детей от трех до шести лет, еще в двух - среди подростков до 14 лет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

За неделю медики обследовали свыше 11,5 тысячи человек с признаками ОРВИ. Ранее специалисты ведомства подсказали, как вести себя оказавшись рядом с простывшим человеком. Нахождение в масках в общественных местах позволит противостоять инфекции. В случае, если рядом чихают, необходимо обработать руки антисептиком и обязательно сменить маску. А оказавшись дома еще и промыть дополнительно нос. Поддерживать тонус организма в сезон простуд также помогают: отказ от вредных привычек, занятия спортом и сбалансированное питание.