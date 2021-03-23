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МИД Китая объявил о введении санкций в отношении десяти физических и четырех юридических лиц Евросоюза за их вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Под ограничения попали несколько парламентариев и ученых из стран Старого Света. Им и членам их семей среди прочего закрыли въезд в КНР.

Шаг этот выглядит логичным, ведь, как пояснили в МИД Китая, это зеркальный ответ на санкции, которые Евросоюз за компанию с Канадой и США днем ранее ввел против КНР, обвинив его власти в притеснении уйгуров. В Пекине назвали европейские санкции "безосновательными и лишенными рациональности", предупредив, что это может "нанести урон отношениям ЕС с Китаем".

МИД РФ: Москва не оставит без ответа санкции ЕС

Тем не менее в Старом Свете ответная реакция Пекина вызвала шквал возмущения, словно санкционная дубинка - исключительно прерогатива США и их европейских союзников. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обиженно заявил, что "эти меры вызывают сожаление и неприемлемы". "Евросоюз не изменит свое стремление защищать права человека", - настаивал Боррель, словно читал со шпаргалки американского госсекретаря Энтони Блинкена, который на недавних переговорах с китайской делегацией слово в слово заявлял то же самое.

ЕС не вводил санкций против Китая более 30 лет

Санкции против Китая - событие знаковое, ведь Евросоюз не вводил их против Поднебесной более 30 лет, с момента оружейного эмбарго, объявленного из-за событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Чем вызван такой разворот и насколько он долгосрочен - пока неясно. Но обращает на себя внимание то, что санкции Евросоюз ввел одновременно с США и Канадой, причем сделал это на фоне пересмотра американцами своей политики в адрес Поднебесной. Пришедшая к власти администрация Джозефа Байдена давала понять, что сохранит заданный его предшественником курс на жесткое сдерживание Китая, но хочет делать это не только своими силами, а вместе с союзниками. Выглядит так, словно Боррель и Ко вновь, позабыв об интересах Европы, дают американцам втянуть себя в очередной "крестовый поход" против якобы общего противника.

Фото: Ситдиков/РИА Новости
Лавров назвал санкции главным инструментом Запада на международной арене

Одновременно Евросоюз расширил санкции и против России. В какой-то мере символично, что о новых рестрикциях Европы против двух стран стало известно в тот момент, когда глава МИД России Сергей Лавров находился с визитом в Поднебесной. В результате, как заявил Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И, у России с "Евросоюзом как с организацией отношений нет". "Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя. Если и когда будет сочтено целесообразным со стороны европейцев все-таки устранить эту аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом, конечно, мы будем готовы на основе равноправия, на основе поиска балансов интересов эти отношения наращивать", - подчеркнул министр.

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