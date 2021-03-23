В Минэнерго рассказали, почему цены на бензин не следуют за нефтяными

Мировые цены на нефть очень изменчивы, и если бы розничная стоимость топлива в России определялась ими, то это создало бы множество проблем с планированием и прогнозированием бизнеса, как для независимых АЗС, так и для любого другого потребителя нефтепродуктов. Об этом сказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин в интервью РБК.

По его словам, избежать зависимости от нефтяных котировок позволяет существующая система регулирования внутреннего рынка топлива, направленная на создание стабильных цен для потребителей и предсказуемых условий для производителей бензина и дизеля.

Одной из частей этой системы является демпфирующий механизм, ограничивающий рост цен в рознице в пределах инфляции. Механизм работает в обе стороны: бюджет доплачивает нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен, компенсируя их потери от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть сверхдоходов компаний, когда работа на внутренний рынок оказывается выгоднее.

"Этот механизм достаточно эффективно работает и позволяет возвращать в сегмент нефтепереработки часть разницы между экспортной альтернативой и внутренней ценой, изымая сверхприбыль. В 2019 цены на АИ-92 на АЗС выросли на уровень инфляции около 3%, в 2020 они росли существенно ниже инфляции - чуть больше 2% при инфляции около 5%, в это году растут на уровне инфляции", - сказал Сорокин.