В ВТБ не ожидают сложностей с настройкой банкоматов под новые банкноты

Каких-либо сложностей при приеме обновленных банкнот в банкоматах и кассах банков не ожидается, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Во вторник Банк России заявил о выпуске в обращение в ближайшие годы банкнот шести номиналов с новым дизайном и защитными признаками образца 1997 года: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Первой пройдет модернизацию наиболее ходовая банкнота 100 рублей, к 2025 году будут введены в обращение банкноты остальных номиналов. Обновленные банкноты станут развитием принципов, заложенных в относительно новых номиналах 200 и 2000 рублей.

"Перенастройка инфраструктуры потребуется сразу после получения образцов новых купюр: совместно с производителями устройств проводится доработка и тираж ПО, - пояснили в ВТБ. - Обновление ПО производится преимущественно удаленно в период низкой транзакционной активности, что позволяет поддерживать сервис для клиентов банка на высоком уровне. В одну сборку ПО могут быть включены сразу все доступные на этот момент новые купюры".

Новые и старые купюры будут в совместном обращении еще долгое время, поэтому все банкноты старого образца продолжат приниматься в устройствах и кассах банка, подчеркивают в ВТБ. Старые банкноты будут постепенно выходить из обращения по мере естественного износа, в Банке России ожидают, что в основном этот процесс завершится только к 2035 году. Но и после этого специально выводить из обращения старые банкноты не планируется.